新兴汇市：美国升息可能性提高打击亚币，人民币触及两个半月低点

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.25 110.19 -0.05 +9.12 120.30 坡元 1.3798 1.3819 +0.15 +2.73 1.4175 台币 32.796 32.705 -0.28 +0.82 33.066 韩元 1189.20 1182.60 -0.55 -1.20 1174.95 泰铢 35.73 35.58 -0.42 +0.81 36.02 菲律宾披索 46.84 46.66 -0.38 +0.13 46.90 印尼卢比 13500.00 13384.00 -0.86 +2.11 13785.00 印度卢比 67.21 66.97 -0.35 -1.57 66.15 马币 4.0780 4.0495 -0.70 +5.20 4.2900 人民币 6.5429 6.5398 -0.05 -0.78 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/刘秀红/王兴亚/张若琪 审校 孙茉莉/于春红/张荻/高琦)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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