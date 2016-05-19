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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 14:37 BJT

新兴汇市：美国升息可能性提高打击亚币，人民币触及两个半月低点

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            110.25    110.19   -0.05   +9.12    120.30
    坡元            1.3798    1.3819   +0.15   +2.73    1.4175
    台币          32.796    32.705   -0.28   +0.82    33.066
    韩元           1189.20   1182.60   -0.55   -1.20   1174.95
    泰铢             35.73     35.58   -0.42   +0.81     36.02
    菲律宾披索       46.84     46.66   -0.38   +0.13     46.90
    印尼卢比      13500.00  13384.00   -0.86   +2.11  13785.00
    印度卢比       67.21     66.97   -0.35   -1.57     66.15
    马币            4.0780    4.0495   -0.70   +5.20    4.2900
    人民币          6.5429    6.5398   -0.05   -0.78    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 王颖/刘秀红/王兴亚/张若琪 审校 孙茉莉/于春红/张荻/高琦)

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