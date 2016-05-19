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货币新闻 | 2016年 5月 19日 星期四 21:50 BJT

美国热股：Urban Outfitters季度财报优于预期，盘初跳涨逾11%

路透5月19日 - 美国成衣零售商Urban Outfitters Inc 周三公布季度财报，同店销售意外上扬，旗下Anthropologie及Urban Outfitters品牌的需求反弹。

Urban Outfitters第一季同店销售成长1%，市场原预估下滑0.5%。第一季营收成长3.2%，至7.626亿美元，亦高于市场预估。

Urban Outfitters周四盘初股价跳涨11.5%，报27.42美元。(完)

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