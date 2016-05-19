重发-香港新债：政府发行第六批100亿港元通胀挂钩债券，本月底接受认购

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路透香港5月19日 - 香港政府周四宣布，将发行第六批规模最多100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，债券年期为三年，将于5月31日起接受认购，6月21日在联交所上市买卖。

iBond是政府债券计划下的零售部分，供香港居民认购。政府已连续第六年发行iBond。

债券持有人将每六个月获发一次与本地通胀挂钩的利息，但息率不会少于1厘。

＂本地居民对过去发行的通胀挂钩债券反应踊跃。政府推出第六批通胀挂钩债券，为本地居民提供多一项投资选择，并进一步提高投资大众对债券的兴趣，以巩固零售债券市场的发展动力。＂政府发言人称。

香港2015年整体通胀率为3%，撇除政府一次性措施的影响，基本通胀率为2.5%。政府预测今年整体通胀率及基本通胀率分别降至2.3%和2%。

于2018年到期的iBond 付息日2月11日的利率为2.37%。

第六批iBond的认购期由5月31日早上9时开始，直至6月8日下午2时结束。香港居民可透过配售银行、证券经纪或香港中央结算有限公司认购债券。iBond将于6月20日发行，并在下一营业日(6月21日)在联交所上市，并可在二手市场进行买卖。（完） (记者 雷美珍；撰写 梁慧仪；审校 杨淑祯)