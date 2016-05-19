版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 14:42 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面看多

0632 GMT

* 大型的倒置头肩顶型态依然未变

* 基础架构仍为看多英镑/美元

* 英镑升向近期高点1.4470美元的整体可能性增加

* 我们在1.4450做多，期待英镑能升到我们调整后的目标水准1.4680

* 我们已经将停止单提高到1.4550水准，以锁定更多获利

* 技术图：tmsnrt.rs/1OATwi9

(编译 高琦 审校 于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐