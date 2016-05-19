《汇市简讯》英镑/美元技术面看多

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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0632 GMT
* 大型的倒置头肩顶型态依然未变
* 基础架构仍为看多英镑/美元
* 英镑升向近期高点1.4470美元的整体可能性增加
* 我们在1.4450做多，期待英镑能升到我们调整后的目标水准1.4680
* 我们已经将停止单提高到1.4550水准，以锁定更多获利
* 技术图：tmsnrt.rs/1OATwi9
(编译 高琦 审校 于春红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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