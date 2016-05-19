国际油市：油价下跌，受累于美元走强、美国库存增加和伊朗出口激增

美国原油期货 下跌0.63美元或1.3%，至每桶47.56美元。

“午间的下跌更多的是对美元走坚的反应，”Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt说。

美元指数周四早些时候突破七周高位，触及95.33，随后回落。

受美洲、非洲和亚洲供应受干扰与减产支撑，两项合约在本周稍早多次刷新2016年高点。

但在美国能源资料协会(EIA)公布数据后，这波多头行情结束。该数据显示，上周美国原油库存意外增加131万桶，至5.4129亿桶。

“我们怀疑油市涨太快、太多了，”法国巴黎银行表示。

美国原油产量再次下滑，降至879万桶／日，去年峰值为逾960万桶／日。

分析师表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)4月26-27日会议记录亦推低油价。该会议记录显示，如果经济数据直指第二季成长加速，美联储就有可能在6月升息，从而推高美元。这一因素对油价构成压制。(完)

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