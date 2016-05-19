人民币衍生品：一年期美元掉期快速下行，大行卖盘再现意在淡化贬值预期

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透上海5月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 持续走平，周四一年期掉期点 跌破700点至两周低点，但并未脱离前期波动区间。交易员称，近期美联储升息预期升温，美指走强推升人民币贬值预期，掉期市场依稀可见大行卖盘限制长端反弹，意在淡化预期。
他们并表示，美元拆借利率和流动性与前两周并无明显变化，但市场或担心美联储加息将收紧境内美元流动性，今日短期美元掉期出现下行，长端也因此承压。
“掉期下来就是有人卖嘛，这几天卖的比较多，当然如果美元上涨过快，不排除央行有通过掉期市场干预的可能。”一外资行交易员称。
另外交易员也指出，客盘前期积累的美元兑人民币一年期掉期的买盘头寸越来越小，买盘不足也有关系。
外管局稍早前公布的4月代客结售汇数据中，4月远期售汇签约额不过70亿美元，创去年10月来新低。
北京时间15:00，美元/人民币一周期掉期 报16点，一个月期 报65点，一年期 报662点，较上周四分别下跌0.11%、18.75%、14.25%。
中国银行间市场周四资金面较为宽松，早盘隔夜、七天回购加权平均利率均有下行。央行本周加量操作MLF(中期借贷便利)后，随着大行供给改善，后市流动性预期趋稳。交易员称，5月下旬还需关注所得税汇算清缴对资金面的影响，预计整体压力不大。 `
人民币兑美元即期 周四早盘续跌并刷新两个半月低点，但跌幅较盘初收窄，中间价亦大跌300余点至逾三个半月新低。交易员指出，虽见美指强势，但在岸市场似乎也有所预期，即期6.55元附近亦有大行出手结汇，另外离岸CNH也未见持续贬值，短期料人民币整体偏弱，有望继续挑战6.55整数支撑。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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