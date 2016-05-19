人民币衍生品：一年期美元掉期快速下行，大行卖盘再现意在淡化贬值预期

路透上海5月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 持续走平，周四一年期掉期点 跌破700点至两周低点，但并未脱离前期波动区间。交易员称，近期美联储升息预期升温，美指走强推升人民币贬值预期，掉期市场依稀可见大行卖盘限制长端反弹，意在淡化预期。

他们并表示，美元拆借利率和流动性与前两周并无明显变化，但市场或担心美联储加息将收紧境内美元流动性，今日短期美元掉期出现下行，长端也因此承压。

“掉期下来就是有人卖嘛，这几天卖的比较多，当然如果美元上涨过快，不排除央行有通过掉期市场干预的可能。”一外资行交易员称。

另外交易员也指出，客盘前期积累的美元兑人民币一年期掉期的买盘头寸越来越小，买盘不足也有关系。

外管局稍早前公布的4月代客结售汇数据中，4月远期售汇签约额不过70亿美元，创去年10月来新低。

北京时间15:00，美元/人民币一周期掉期 报16点，一个月期 报65点，一年期 报662点，较上周四分别下跌0.11%、18.75%、14.25%。

中国银行间市场周四资金面较为宽松，早盘隔夜、七天回购加权平均利率均有下行。央行本周加量操作MLF(中期借贷便利)后，随着大行供给改善，后市流动性预期趋稳。交易员称，5月下旬还需关注所得税汇算清缴对资金面的影响，预计整体压力不大。 `