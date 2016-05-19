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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 15:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低4%创两个半月新低，与沪胶及油价走软一致

油价周四下跌，受累于美国原油库存增加、美元走强，以及伊朗对欧洲和亚洲出口激增。

“市场愈发认为中国等地工业商品供应过剩，”东京一经纪商消息人士称，并补充道，橡胶市场未来数日可能面临进一步下行压力。

东京工业品交易所(TOCOM)10月期胶 <0#2JRU:>收低6.7日圆报每公斤161.8日圆(1.47美元)，稍早触及3月3日以来低位161.7日圆。

美元兑日圆 接近三周高位110.20日圆，受助于对美联储6月加息预期重燃。

上海期交所主力9月期胶合约 跌420元人民币至每吨10,845元(1,658美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤131.5美分，跌3.8美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李爽 审校 孙茉莉/张若琪)

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