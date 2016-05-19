全球金市：金价跌至三周低点，受美联储升息预期及美元走高打压

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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0642 GMT，现货金 下跌0.3%至每盎司1,254.17美元，稍早曾触及4月28日以来的最低位1,251.65美元。金价昨日下跌1.7%。美国期金 跌1.5%至1,255.40美元。
现货银 和现货钯金 降至一个月低点，现货铂金 触及三周低点。
“年初时，延长的低利率环境和美元走软前景给大宗商品带来提振，现在的情况则正好反转过来。”INTL FCStone分析师Edward Meir说道，“利率上升和美元走强开始压制大宗商品价格，黄金在这场回落中是首当其冲。”
黄金投资者还关注周四公布的美国一周请领失业金数据，将从中寻找交投线索。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/高琦 审校 于春红/张荻)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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