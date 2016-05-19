全球金市：金价跌至三周低点，受美联储升息预期及美元走高打压

0642 GMT，现货金 下跌0.3%至每盎司1,254.17美元，稍早曾触及4月28日以来的最低位1,251.65美元。金价昨日下跌1.7%。美国期金 跌1.5%至1,255.40美元。

现货银 和现货钯金 降至一个月低点，现货铂金 触及三周低点。

“年初时，延长的低利率环境和美元走软前景给大宗商品带来提振，现在的情况则正好反转过来。”INTL FCStone分析师Edward Meir说道，“利率上升和美元走强开始压制大宗商品价格，黄金在这场回落中是首当其冲。”

黄金投资者还关注周四公布的美国一周请领失业金数据，将从中寻找交投线索。（完）

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