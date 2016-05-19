金属期市：伦敦期铜徘徊在近三个月低点，因美国升息前景令美元走强

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
“宏观政策官员目前正在主导金属市场走向，”瑞银分析师Daniel Morgan指出。
“其次，来自中国的支撑将愈来愈少。房地产数据很强，但从现在到年底大概会放缓，季节性因素将开始消退。短至中期可能会见到一些区间波动。”
0726GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%，至每吨4,566.50美元，延续上日下滑0.9%的跌势，上日并触及2月19日以来低位4,563.50美元。
上海期交所期铜 收跌1.1%，至每吨35,200元人民币，但仍高于近日低点35,030元。
其他金属方面，券商Triland报告称，LME期锡库存料进一步上扬，显示供应充沛，尽管最大锡出口国印尼的产量较低。
“LME价格近来上扬，生产商趁机倒货...我们听说未来几周有更多交货，因此可以预期在交货停止前，LME库存上升逼近7,000吨。”
LME锡库存自2月底以来已增加近一倍，升至六个月高位6,615吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 李爽)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人