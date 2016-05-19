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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 16:05 BJT

金属期市：伦敦期铜徘徊在近三个月低点，因美国升息前景令美元走强

“宏观政策官员目前正在主导金属市场走向，”瑞银分析师Daniel Morgan指出。

“其次，来自中国的支撑将愈来愈少。房地产数据很强，但从现在到年底大概会放缓，季节性因素将开始消退。短至中期可能会见到一些区间波动。”

0726GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%，至每吨4,566.50美元，延续上日下滑0.9%的跌势，上日并触及2月19日以来低位4,563.50美元。

上海期交所期铜 收跌1.1%，至每吨35,200元人民币，但仍高于近日低点35,030元。

其他金属方面，券商Triland报告称，LME期锡库存料进一步上扬，显示供应充沛，尽管最大锡出口国印尼的产量较低。

“LME价格近来上扬，生产商趁机倒货...我们听说未来几周有更多交货，因此可以预期在交货停止前，LME库存上升逼近7,000吨。”

LME锡库存自2月底以来已增加近一倍，升至六个月高位6,615吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 李爽)

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