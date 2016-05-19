中国财政：拨付今年奖补资金276.43亿元，化解钢铁煤炭过剩产能--财政部

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透北京5月19日 - 中国财政部周四发布通知称，中央财政拨付2016年工业企业结构调整专项奖补资金276.43亿元人民币，包括基础奖补资金和梯级奖补资金两部分，由地方政府统筹用于符合要求的职工分流安置工作。
财政部网站通知称，本次拨付的资金为基础奖补资金，是按国务院批准的资金管理办法，根据地方退出产能任务量、需安置职工人数、困难程度等因素分配。
本年度结束后，钢铁煤炭化解过剩产能部际联席会议将对各地区钢铁、煤炭去产能和职工安置有关情况进行核查，中央财政将对超额完成目标任务量的地方，按基础奖补资金的一定系数给予梯级奖补资金。
财政部并称，中央财政还将根据国资委确定的有关中央企业化解过剩产能任务，拨付工业企业结构调整专项奖补资金，支持中央企业化解钢铁、煤炭过剩产能工作。
财政部上日发文称，报经国务院审定后，财政部印发了工业企业结构调整专项奖补资金管理办法，明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补，鼓励地方政府、企业和银行及其他债权人综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式，实现市场出清。并实施钢铁煤炭行业有关税收优惠政策。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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