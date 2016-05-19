中国财政：拨付今年奖补资金276.43亿元，化解钢铁煤炭过剩产能--财政部

路透北京5月19日 - 中国财政部周四发布通知称，中央财政拨付2016年工业企业结构调整专项奖补资金276.43亿元人民币，包括基础奖补资金和梯级奖补资金两部分，由地方政府统筹用于符合要求的职工分流安置工作。

财政部网站通知称，本次拨付的资金为基础奖补资金，是按国务院批准的资金管理办法，根据地方退出产能任务量、需安置职工人数、困难程度等因素分配。

本年度结束后，钢铁煤炭化解过剩产能部际联席会议将对各地区钢铁、煤炭去产能和职工安置有关情况进行核查，中央财政将对超额完成目标任务量的地方，按基础奖补资金的一定系数给予梯级奖补资金。

财政部并称，中央财政还将根据国资委确定的有关中央企业化解过剩产能任务，拨付工业企业结构调整专项奖补资金，支持中央企业化解钢铁、煤炭过剩产能工作。