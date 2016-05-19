《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月19日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透香港5月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.84 213人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 12.12 6.80 2.12 南玻 10.64 5.89 2.15 深康佳 4.38 2.77 1.88 ST中华 10.13 4.87 2.47 ST中冠 40.87 16.83 2.88 深深宝 16.37 7.97 2.44 深华发 19.69 6.49 3.60 深赤湾 15.00 11.48 1.55 特力 56.35 18.12 3.69 飞亚达 10.29 6.58 1.86 一致药业 65.40 38.75 2.00 深深房 9.74 5.06 2.29 ST盛润 6.83 5.81 1.40 深南电 11.57 4.80 2.86 深纺织 11.25 6.86 1.95 方大集团 15.93 6.92 2.73 深国商 26.37 9.68 3.23 深赛格 10.00 4.66 2.55 宝石 7.21 4.75 1.80 小天鹅 29.81 24.92 1.42 粤高速 5.21 3.75 1.65 晨鸣纸业 8.16 5.54 1.75 ST珠江 9.84 5.83 2.00 美菱电器 5.38 4.19 1.52 大冷股份 10.10 5.53 2.17 粤电力 5.16 3.82 1.60 佛山照明 9.66 6.08 1.89 江铃汽车 23.39 18.18 1.53 沙隆达 10.70 6.82 1.86 苏常柴 10.37 4.92 2.50 威孚高科 17.03 15.55 1.30 古井贡酒 40.30 28.59 1.67 ST东海 12.48 6.19 2.39 长安汽车 14.26 10.48 1.62 京东方 2.31 1.78 1.54 鲁泰 10.68 9.99 1.27 本钢板材 5.98 2.35 3.02 张裕 37.94 23.39 1.93 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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