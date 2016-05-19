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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 16:08 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月19日

路透香港5月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(
本地时间16:07时，1港元=0.84199人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平
均溢价为39.4%，高于上交易日收盘的38.73%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港     A/H股比价
                                                        元)      
 工商银行                                     4.24         3.83           1.31
 建设银行                                     4.70         4.52           1.23
 中国银行                                     3.23         2.97           1.29
 农业银行                                     3.07         2.68           1.36
 招商银行                                    17.81        15.14           1.40
 中信银行                                     5.50         4.42           1.48
 交通银行                                     5.23         4.48           1.39
 民生银行                                     9.00         7.00           1.53
 中国人寿                                    20.57        16.46           1.48
 中国平安                                    31.83        33.25           1.14
 中国太保                                    26.91        25.40           1.26
 中信证券                                    15.53        15.48           1.19
 新华人寿                                    40.30        24.25           1.97
 海通证券                                    14.68        11.72           1.49
 华能国际                                     7.23         5.17           1.66
 大唐发电                                     3.90         2.00           2.32
 华电国际                                     5.10         3.71           1.63
 中煤能源                                     4.64         2.99           1.84
 中国神华                                    13.51        11.44           1.40
 中国石油                                     7.18         5.21           1.64
 兖州煤业                                     9.19         3.90           2.80
 中国石化                                     4.68         5.11           1.09
 上海石化                                     6.14         3.69           1.98
 中海油服                                    12.20         6.00           2.41
 仪征化纤                                     3.94         1.41           3.32
 中国铝业                                     3.92         2.33           2.00
 江西铜业                                    12.97         8.50           1.81
 洛阳钼业                                     3.37         1.51           2.65
 紫金矿业                                     3.07         2.37           1.54
 马钢股份                                     2.44         1.48           1.96
 鞍钢股份                                     3.77         3.20           1.40
 重庆钢铁                                     2.49         1.11           2.66
 海螺水泥                                    14.48        17.98           0.96
 洛阳玻璃                                    25.93         4.16           7.40
 京城机电                                     7.82         2.87           3.24
 中联重科                                     4.05         2.30           2.09
 金隅股份                                     7.74         4.75           1.94
 中国国航                                     7.35         5.41           1.61
 东方航空                                     6.82         4.17           1.94
 南方航空                                     7.03         4.82           1.73
 中国远洋                                     5.16         2.63           2.33
 中海集运                                     4.09         1.60           3.04
 中集集团                                    13.70         9.63           1.69
 中海发展                                     6.10         4.96           1.46
 宁沪高速                                     8.45        10.60           0.95
 深高速                                       7.83         6.86           1.36
 成渝高速                                     4.05         2.57           1.87
 皖通高速                                    12.71         5.85           2.58
 广深铁路                                     4.02         3.72           1.28
 中国南车                                     9.10         7.17           1.51
 中国交建                                    10.74         8.42           1.51
 中国铁建                                     9.76         9.15           1.27
 中国中铁                                     7.06         5.73           1.46
 长城汽车                                     8.29         5.63           1.75
 比亚迪                                      58.57        42.50           1.64
 广汽集团                                    23.30         8.62           3.21
 青岛啤酒                                    29.15        27.40           1.26
 白云山                                      23.18        17.20           1.60
 新华制药                                    10.24         4.45           2.73
 海信科龙                                     7.34         3.41           2.56
 南京熊猫                                    13.20         5.19           3.02
 晨鸣纸业                                     8.16         5.43           1.78
 上海医药                                    18.42        16.46           1.33
 中兴通讯                                    13.23         9.90           1.59
 东方电气                                     9.60         5.69           2.00
 潍柴动力                                     7.60         8.69           1.04
 东北电气                                     5.30         2.20           2.86
 广船国际                                    23.45        11.34           2.46
 昆明机床                                     6.26         2.10           3.54
 一拖股份                                     9.13         3.99           2.72
 北辰实业                                     4.01         2.25           2.12
 创业环保                                     7.41         3.87           2.27
 中国中冶                                     3.69         2.05           2.14
 金风科技                                    14.82        11.80           1.49
 丽珠                                        43.20        38.05           1.35
 万科                                        24.43        17.42           1.67
 郑煤机                                       5.52         3.20           2.05
 大连港                                       5.32         3.20           1.97
 山东墨龙                                     7.55         2.65           3.38
 浙江世宝                                    25.28         7.71           3.89
 复星医药                                    18.56        19.14           1.15
 光大银行                                     3.51         3.14           1.33
 东江环保                                    16.08        11.20           1.71
 上海电气                                     7.61         3.24           2.79
 广发证券                                    15.18        16.50           1.09
 华泰证券                                    15.93        14.68           1.29
      
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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