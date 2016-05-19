欧洲汇市：英镑兑美元走软，观望英国零售销售数据

英镑兑美元 跌0.1%至1.4585美元，周三曾触及两周高点1.4634美元。欧元兑英镑 涨至0.7690，略高于周三所及三个月低位0.7683。

“今日的零售销售报告如果疲软，则将触发修正，”荷兰安智银行汇市策略师Viraj Patel称。他表示，美国和英国两年期掉期利差已扩大，英镑可能进一步走软。

英镑周三飙升，因为由英国旗帜晚报(Evening Standard)委托进行的Ipsos-Mori民调显示，有55%的英国民众支持英国留在欧盟，仅有37%的英国民众想要离开欧盟。昨日稍早，YouGov民调显示，“留欧”阵营领先四个百分点。

根据博彩业者Betfair网站，赌盘赔率显示英国续留欧盟的机率上升至75%左右，上周晚些时候不到70%。

自去年年底以来，英国民众可能在公投中选择退出欧盟的疑虑，持续打压英镑，英镑贸易加权指数在过去六个月内下跌8%。但在上个月触及两年半低位后，英镑已反弹近4%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价