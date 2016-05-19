更新版 1--香港新债：政府发行第六批100亿港元通胀挂钩债券，本月底接受认购

(新增记者会内容)

路透香港5月19日 - 香港政府周四宣布，将发行第六批规模最多100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，债券年期为三年，将于5月31日起接受认购，6月21日在联交所上市买卖。

iBond是政府债券计划下的零售部分，供香港居民认购。政府已连续第六年发行iBond，为进一步推动本地债券市场发展，政府今年还将针对年满65岁长者发行回报稳定的三年期银色债券（Silver Bond），同样由金融管理局（HKMA）负责发行工作。

金管局助理总裁李建英在记者会上指出，过去数年市场利率偏低，市场对零售定息债券需求不大，但iBond有助推动本地债市发展，因其二手市场已有相当成交量，能够提供足够的流动性，未计场外（OTC）交易，此前数批iBond在联交所近三个月平均每日成交金额介乎570-1,000万港元。

“iBond在一手市场可获分配数量可能不多，但市民可以在二手市场购买。”他说。

尽管通胀有降温迹象，李建英指出，本次发行规模维持在100亿港元符合目前市况，而年满65岁的长者稍后还可以认购银色债券，详情容后公布。

金管局的数据显示，过往认购iBond的长者比例为8%。

第六批iBond的债券持有人将每六个月获发一次与本地通胀挂钩的利息，但息率不会少于1厘。联席牵头行之一中银香港 的全球市场助理总经理张颖思称，相信本次认购反应依然踊跃，因为iBond近年已累积了一批投资者，即使通胀回落仍能提供合理回报。

香港2015年整体通胀率为3%，撇除政府一次性措施的影响，基本通胀率为2.5%。政府预测今年整体通胀率及基本通胀率分别降至2.3%和2%。

于2018年到期的iBond 付息日2月11日的利率为2.37%。

第六批iBond的认购期由5月31日早上9时开始，直至6月8日下午2时结束。香港居民可透过21间配售银行、证券经纪或香港中央结算有限公司认购债券。iBond将于6月20日发行，并在下一营业日(6月21日)在联交所上市，并可在二手市场进行买卖。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)