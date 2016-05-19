《全球汇市》美元涨势暂歇，此前因美联储加息预期升温触及三周高位

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1216 1.1215 +0.01 +3.28 1.0860 美元/日圆 110.19 110.18 +0.01 -8.40 120.30 欧元/日圆 123.61 123.58 +0.02 -5.26 130.47 美元/瑞郎 0.9868 0.9875 -0.07 -1.50 1.0018 英镑/美元 1.4620 1.4595 +0.17 -0.80 1.4738 美元/加元 1.3070 1.3032 +0.29 -5.56 1.3839 美元/离岸人民币 6.5616 6.5770 -0.23 -0.10 6.5680 澳元/美元 0.7203 0.7228 -0.35 -0.99 0.7275 新西兰元/美元 0.6742 0.6738 +0.06 -1.22 0.6825 欧元/瑞郎 1.1072 1.1076 -0.04 +1.71 1.0886 欧元/英镑 0.7671 0.7681 -0.13 +4.13 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3700 9.3657 +0.05 +2.18 9.1705 美元/挪威克朗 8.3345 8.3102 +0.29 -5.72 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/李爽/于春红/高琦/蔡美珍/张若琪/张荻)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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