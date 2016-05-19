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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 16:37 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇，此前因美联储加息预期升温触及三周高位

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1216  1.1215  +0.01  +3.28  1.0860
    美元/日圆            110.19  110.18  +0.01  -8.40  120.30
    欧元/日圆         123.61  123.58  +0.02  -5.26  130.47
    美元/瑞郎            0.9868  0.9875  -0.07  -1.50  1.0018
    英镑/美元            1.4620  1.4595  +0.17  -0.80  1.4738
    美元/加元            1.3070  1.3032  +0.29  -5.56  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5616  6.5770  -0.23  -0.10  6.5680
    澳元/美元            0.7203  0.7228  -0.35  -0.99  0.7275
    新西兰元/美元        0.6742  0.6738  +0.06  -1.22  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1072  1.1076  -0.04  +1.71  1.0886
    欧元/英镑         0.7671  0.7681  -0.13  +4.13  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3700  9.3657  +0.05  +2.18  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3345  8.3102  +0.29  -5.72  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/李爽/于春红/高琦/蔡美珍/张若琪/张荻)

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