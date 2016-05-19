台湾汇市：台币收跌创两个月新低，美国6月升息预期升温及外资汇出

* 台币连两日收跌创两个月新低 * 美国6月升息预期升温及外资汇出 * 明日实质区间暂看32.700-32.820 路透台北5月19日 - 台币兑美元 周四收跌破32.800，创两个月新低，并录得连两日跌势。汇银人 士表示，因FOMC会议记录透露出美国经济复苏力道有望支撑6月再度加息的决议，带动国际美元全线跳涨，台 币随韩元等亚币走贬创波段新低，惟出口商抛汇卖压沉重收敛跌幅。 他们指出，早盘有外资进行FIXING交易引领台币趋跌，但出口商抛汇卖压随即涌现，压抑台币跌幅不易扩 大，尾盘央行则顺势引导台币跌破32.800整数关卡，后续关注国际美元续强力道、外资汇出量能及新任总统就 职演说。 “尾盘出口商抛得很凶，老大就硬捉在那边，可能看韩元贬太多，台币不太跟，央行有点受不了。”一位 大型商银交易员说。 资金流向方面，交易员指出，眼见出口商抛汇卖需强劲，午后外资买汇力道转趋不积极挂价，而外资持续 卖超台股并汇出的方向并未改变，短线料台币持续趋弱整理，不过仍须视国际美元后市而定。 至于台湾首位女总统蔡英文周五(20日)将正式上任，市场聚焦蔡英文涉及两岸关系的就职演说内容，有位 大型官股商银交易员坦称，“怕她(蔡英文)会说些什么，区间要捉宽一点。” 周四台币兑美元收跌9.7分报32.802，前波收盘低位为3月16日的32.950；今日台币兑美元主要交易区间为 32.750-32.800，上日在32.650-32.705；预估明日台币区间在32.680-32.820。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点续为小幅溢价、变化不大 ；目前一个月美元/台币远汇 报32.759/32.809，上日收在32.825。 台湾股市周四收跌0.78%报8,095.98点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超83.99亿台币，连15 个交易日卖超共计1,208.48亿台币。 新兴亚币周四走软，人民币跌至3月初以来最低水平，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的最新 政策会议记录，使6月升息的前景更趋明朗。 韩元 今收跌0.8%报1,191.7，创两个月新 低，上日则收在1,182.6。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好 在6月再度加息。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.802 32.705 32.750-32.803 32.780 9.04 6.94 司 元太外汇经纪公 32.800 32.704 32.750-32.800 32.780 3.50 3.40 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.005/0.015 美元/台币六个月期 0.035/0.055 0.025/0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)