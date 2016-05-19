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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 16:44 BJT

日本债市：公债价格受FED加息忧虑拖累下跌，10年券收益率创三周高位

10年期公债收益率上升3个基点至负0.075%，为三周高位。
    
    五年期公债收益率升3个基点，至负0.195%，为七周高位，两年期公债收益率升至负0.2
25%，为4月6日以来最高。
    
    20年期公债标售的买气不错，平均得标及最低得标价格之差降至0.15，上次为0.21。
    
    标售结果支撑长债走势，30年期公债收益率下跌0.5个基点。
    
    但这并不足以扭转整体市场信心；由于对于美国6月升息的预期急速升温，债市信心受
创。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.230%     +1.5   -0.245%
    五年期公债        -0.195%     +3.0   -0.225%
    10年期公债       -0.075%     +3.0   -0.105%
    20年期公债        0.290%     +2.0    0.270%
    30年期公债        0.350%     -0.5    0.355%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.52    -0.31    151.83
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/张若琪)

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