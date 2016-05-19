日本债市：公债价格受FED加息忧虑拖累下跌，10年券收益率创三周高位

10年期公债收益率上升3个基点至负0.075%，为三周高位。 五年期公债收益率升3个基点，至负0.195%，为七周高位，两年期公债收益率升至负0.2 25%，为4月6日以来最高。 20年期公债标售的买气不错，平均得标及最低得标价格之差降至0.15，上次为0.21。 标售结果支撑长债走势，30年期公债收益率下跌0.5个基点。 但这并不足以扭转整体市场信心；由于对于美国6月升息的预期急速升温，债市信心受 创。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +1.5 -0.245% 五年期公债 -0.195% +3.0 -0.225% 10年期公债 -0.075% +3.0 -0.105% 20年期公债 0.290% +2.0 0.270% 30年期公债 0.350% -0.5 0.355% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.52 -0.31 151.83 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/张若琪)