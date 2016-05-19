路透基点：中国宏桥重返市场寻求七亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，铝材制造 商中国宏桥集团正在为一年内的第三笔贷款重返市场，寻求一笔七亿美元 的三年期贷款。 澳新银行、中信银行(国际)、东方汇理银行、星展银行、汇丰控股、 荷兰安智银行(ING)、法国巴黎银行为牵头行和簿记行。 借款人的子公司山东宏桥新材料有限公司为此项贷款的担保人。贷款 的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点。 贷款将有四个非等额还款期，每半年偿还一次，还有18个月宽限期： 第一期偿还10%，第二期偿还20%，第三期偿还30%，第四期偿还40%。 承贷3,000-5,000万美元的，可获得牵头行头衔及135个基点的前端费 用。承贷1,000-2,900万美元的，可获得主办行头衔及105个基点的前端费 用。承诺期到6月10日止。 所筹资金将用于偿还2015年5月的5.97亿美元3.5年期贷款，以及2014 年6月的5.8亿美元三年期信贷。据汤森路透LPC数据，宏桥集团最近一次 出现在贷款市场是在今年2月，当时完成了26.89亿港元的三年期贷款，利 率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码300个基点。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)