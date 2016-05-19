路透基点：晶元光电将三年期贷款案规模降低至等值47亿台币--TRLPC

路透香港5月19日 - 消息人士称，台湾上市的LED制造商晶元光电已 将其三年期贷款案规模从原定的等值58亿台币下调至等值47亿台币(1.42 亿美元)。 该项贷款案有两年的展期选项，目前有40亿台币的A部分和16亿台币 的B部分和2,000万美元的C部分组成。A、B两部分合计不超过40亿台币。 台湾土银、台北富邦银行为牵头行和簿记行，台湾土银为额度代理行 。 以台币计价的A、B两部分的利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率 (TAIBOR)加码85个基点，税前保底利率为1.7%。以美元计价的C部分的利 率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。若台北外汇经纪公 司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点，则借款人须 支付额外的利率。 晶元光电为A部分贷款的借款人，其子公司璨圆光电和江苏璨扬光电 分别是B部分和C部分贷款的借款人。 银行可获得的最高前端费用为18个基点。5月17日进行了贷款签字。( 完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)