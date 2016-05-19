更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，央行日前减少冲销资金平稳充裕

* 短率持稳，央行减少冲销后资金转松 * 票券商积极卖票和拆款跨月/旬拆款 * 公债RP利率稳于上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月19日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。资金调度人士指出，央行日前减少冲销效应显现，资 金需求稍少，目前资金情势恢复一般月中时最常见的平稳宽裕。 资调人士表示，近期央行在一般定存单收的并不积极，甚至隔夜天期定存单收的也不多，市场资金一下多 了起来。 〞大银行出来了，大家一下被他灌饱了。〞一家小型银行交易员表示。 针对近期定存单情势，一位央行不愿具名官员对路透表示，隔夜定存单收受情况一般都视市场状况微调， 因央行对准备货币金额每月都有目标，近日不收，是综合考量后做出调整，未来仍视情况机动调整。 至于7天和10天期定存单，官员表示，因是〞一次性〞的调整做法，主要是调整端午节后的连续假期落点 ，不会再发行。至于14天定存单会一直续发。 也有交易员说，今日开始有跨提存期的拆款交易，估计愈近下旬资金拆借会日益活络。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.802 32.705 台湾加权股价指数<.TWII 8,095.98 8,159.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.335% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.210-0.360% 0.200-0.340% **短票平稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，大型银行出手买票，资金明显纾缓，此外也有大银行开始供给跨月 的拆款给票券商，资金情势平稳。 票券商也表示，大银行恢复买票让大家都松了一口气，各大票券商也同样在进行跨月或跨旬的拆款。今日 已有大型银行拆予跨提存期的拆款给票券商。 〞但还是有几家中小型没做，保守一些。〞一家大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.30-0.32%，上日在0.30%-0.31%。 大型银行承做在0.32%。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.317%，区间0.28-0.36%，金额113.6亿台币； 前日的加权平均利率在在0.318%，区间0.28-0.36%，金额34.18亿台币 台湾央行周四发行1,772.5亿台币定存单，与今日存单到期金额1,774.5亿相较，定存单发行余额减2亿台 币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为504亿台币，累计超额准备2,978亿台币、加计前期1%的超额准 备为4,151亿台币。 **公债RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，昨天开始资金情势转为平稳宽裕，市场找券的基金和银行变多 ，资金变得很多。 〞昨天到下午四点，还有基金和银行来找券。〞一位大型证券交易员说。 另外一家大证券商交易员也说，〞今天没什么事，风平浪静。〞 也有交易员表示，明天虽然有300亿台币的公债交割，但是以目前平稳宽裕的情势，应能够安稳度过。估 计债券附买回利率可以持平。 周五市场将交割300亿台币的30年期公债、QNB Finance的11亿美元债。宽松因素中则有公债和公司债的还 本付息，初步统计金额达253亿台币。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，上日在0.30-0.32%，短天期及一个月 天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间0.23-0.25%；上日在0.23-0.28%；公司债附买回利 率主要成交0.23-0.28%，同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.31-0.32%，与上日相差不大。( 完) (审校 曾祥进)