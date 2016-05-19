重温稿-《中国新债预测》50年国债利率预测均值3.65%， 二级偏弱料需求一般

* 招标品种: 财政部50年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周五(20日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 3.60%-3.74%

* 预测均值: 3.65%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月19日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，现券二级情绪偏弱，50年期作为超长期限品种流动性较差，大型保险公司料仍为需求主力，不过整体积极性或一般，利率预测均值落在3.65%。

北京一券商交易员称，“(该品种)有成交，也基本是按着估值成交，但到时候就看供需了，保险会需求比较多吧，久期可以匹配的那种。 ”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，50年期品种最新收益率为3.6425%。 二级市场上，剩余期限近50年的固息国债130024券 ，最新成交在3.6150%附近。

明日新债为今年第13期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债自5月23日开始计息，利息按半年支付。招标结束至5月23日进行分销，5月25日起上市交易。