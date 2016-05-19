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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 17:55 BJT

中国新债：云南下周四招标发行580亿一般和专项地方债，期限五和七年

路透北京5月19日 - 中国云南省财政厅周四公告称，将于下周四(26日)招标发行总额58
0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债发行规模485亿元，专项债95亿元，各含五年和
七年两个期限。
    
    上述一般债为云南省今年第三至四期，其中置换债券312亿元，新增债券173亿元；专项
债亦为该省今年第三至四期，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债券评级为AAA。
    
    
    具体发行规模和招标时间如下：
 类别        期限         规模（亿元  招标时间              发行期
                          ）                                
 一般债券    五年                235  5月26日09:20-10:00    5月27日
             七年                250                                 
 专项债券    五年                 55  5月26日10:20-11:00    5月27日
             七年                 40                                 
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分
之二。 
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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