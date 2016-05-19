香港个股：保利置业组项目公司开发济南商住项目，总资金120亿元人民币

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透香港5月19日 - 中国房地产商--保利置业 周四宣布，将与合作伙伴成立项目公司，共同开发山东济南市一个商住项目，预计开发该项目的总资金达120亿元人民币。
公司的声明称，将与山东和顺投资有限公司组成各占70%和30%的项目公司，双方建议在2017年前透过注资及股东贷款向项目公司注入合供1.6亿元，而订约双方目前拟向项目公司提供的长远资金总额将不多于5亿元。
项目公司计划在济南市一幅总建筑面积约96.55万平方米的土地上，兴建名为＂五里牌坊＂项目的商住发展项目，开发所需总资金估计达120亿元（包括收购土地使用权及初始开发成本），其中初始开发成本为20.82亿元，山东和顺将独力承担超出该数额的任何初始开发成本。
山东和顺为一家于中国成立的公司，主营业务从事物业发展。其为保利置业若干附属公司的主要股东，因此属公司的关连人士。
保利置业今天收低1.03%，报1.92港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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