香港个股：保利置业组项目公司开发济南商住项目，总资金120亿元人民币

路透香港5月19日 - 中国房地产商--保利置业 周四宣布，将与合作伙伴成立项目公司，共同开发山东济南市一个商住项目，预计开发该项目的总资金达120亿元人民币。

公司的声明称，将与山东和顺投资有限公司组成各占70%和30%的项目公司，双方建议在2017年前透过注资及股东贷款向项目公司注入合供1.6亿元，而订约双方目前拟向项目公司提供的长远资金总额将不多于5亿元。

项目公司计划在济南市一幅总建筑面积约96.55万平方米的土地上，兴建名为＂五里牌坊＂项目的商住发展项目，开发所需总资金估计达120亿元（包括收购土地使用权及初始开发成本），其中初始开发成本为20.82亿元，山东和顺将独力承担超出该数额的任何初始开发成本。

山东和顺为一家于中国成立的公司，主营业务从事物业发展。其为保利置业若干附属公司的主要股东，因此属公司的关连人士。

保利置业今天收低1.03%，报1.92港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)