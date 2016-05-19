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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 18:26 BJT

东南亚股市：收低与亚洲整体股市一致，受美国升息担忧拖累

“整体而言，6月加息可能被视为正面因素，因为这说明美国经济形势好很多，”新加
坡OCBC Investment Research的Carey Wong表示。
    
    “但对于其他央行是否会追随美联储的步伐，市场仍存在分歧，这可能带来一些不确定
性，并加剧波动性。”
    
    菲律宾股市 跌近1.5%，为五日来首次下跌，今日稍早公布的强劲季度GDP数据没
有助涨股市。金融股受创。
    
    新加坡股市 跌1.3%。金融股亦下跌。
    
    印尼股市 触及近三个月收盘低位，电讯和公用事业类股领跌。泰国股市 
跌1%至一周收盘低点。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   344.82    -4.71   -1.35   +3.61   332.82
    新加坡                     2740.11   -37.00   -1.33   -4.95  2882.73
    马来西亚                  1633.76    -1.96   -0.12   -3.47  1692.51
    泰国                      1385.86   -14.64   -1.05   +7.60  1288.02
    印尼                      4704.22   -30.14   -0.64   +2.42  4593.01
    菲律宾                     7427.33  -106.97   -1.42   +6.84  6952.08
    越南                        619.20    -3.25   -0.52   +6.94   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/李爽  审校 孙茉莉)

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