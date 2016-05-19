东南亚股市：收低与亚洲整体股市一致，受美国升息担忧拖累

“整体而言，6月加息可能被视为正面因素，因为这说明美国经济形势好很多，”新加 坡OCBC Investment Research的Carey Wong表示。 “但对于其他央行是否会追随美联储的步伐，市场仍存在分歧，这可能带来一些不确定 性，并加剧波动性。” 菲律宾股市 跌近1.5%，为五日来首次下跌，今日稍早公布的强劲季度GDP数据没 有助涨股市。金融股受创。 新加坡股市 跌1.3%。金融股亦下跌。 印尼股市 触及近三个月收盘低位，电讯和公用事业类股领跌。泰国股市 跌1%至一周收盘低点。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 344.82 -4.71 -1.35 +3.61 332.82 新加坡 2740.11 -37.00 -1.33 -4.95 2882.73 马来西亚 1633.76 -1.96 -0.12 -3.47 1692.51 泰国 1385.86 -14.64 -1.05 +7.60 1288.02 印尼 4704.22 -30.14 -0.64 +2.42 4593.01 菲律宾 7427.33 -106.97 -1.42 +6.84 6952.08 越南 619.20 -3.25 -0.52 +6.94 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/李爽 审校 孙茉莉)