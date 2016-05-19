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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 18:28 BJT

中国新债：陕西下周四招标发行341亿一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京5月19日 - 中国陕西省财政厅周四公告称，将于下周四(26日)招标发行总额34
1亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债发行规模302亿元，专项债39亿元，期限含三、
五、七年和10年。
    
    上述一般债为陕西省今年第五至八期，全部为新增债券；专项债为该省今年第五至12期
，亦全部为新增债券。
    
    专项债中，第五至八期是以国有土地使用权出让收入为偿债来源，共34亿元；第九至12
期以车辆通行费收入为偿债来源，共5亿元。
    
    联合资信评估有限公司对上述债券评级均为AAA。

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
       一般债券           三年         90.6      5月26日13:30-14:10    5月27日
                          五年         90.6                               
                          七年         90.6                               
                          10年         30.2                               
       专项债券           三年         10.2      5月26日14:30-15:10    5月27日
 (土地出让收入为偿债                                                  
        来源)                                                         
                          五年         10.2                               
                          七年         10.2                               
                          10年         3.4                                
       专项债券           三年         1.5       5月26日15:30-16:10    5月27日
 (车辆通行费为偿债来                                                  
         源)                                                          
                          五年         1.5                                
                          七年         1.5                                
                          10年         0.5                                
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分
之二。 
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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