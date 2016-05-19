中国新债：陕西下周四招标发行341亿一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京5月19日 - 中国陕西省财政厅周四公告称，将于下周四(26日)招标发行总额34 1亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债发行规模302亿元，专项债39亿元，期限含三、 五、七年和10年。 上述一般债为陕西省今年第五至八期，全部为新增债券；专项债为该省今年第五至12期 ，亦全部为新增债券。 专项债中，第五至八期是以国有土地使用权出让收入为偿债来源，共34亿元；第九至12 期以车辆通行费收入为偿债来源，共5亿元。 联合资信评估有限公司对上述债券评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 90.6 5月26日13:30-14:10 5月27日 五年 90.6 七年 90.6 10年 30.2 专项债券 三年 10.2 5月26日14:30-15:10 5月27日 (土地出让收入为偿债 来源) 五年 10.2 七年 10.2 10年 3.4 专项债券 三年 1.5 5月26日15:30-16:10 5月27日 (车辆通行费为偿债来 源) 五年 1.5 七年 1.5 10年 0.5 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个 工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值 上浮15%之间。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分 之二。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)