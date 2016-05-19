美国热股：Salesforce.com调高全年营收及获利预测，盘初上扬近5%

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透5月19日 - Salesforce.com 周三公布第一季营收成长27%，同时发布乐观财测，上调全年营收预期，并预测人工智能这类技术将推动公司未来的成长。
截至4月30日止的第一季，净利增长至3,880万美元，或每股0.06美元，上年同期为410万美元，或每股0.01美元。剔除特殊项目后，该公司每股收益0.24美元。营收增长26.8%至19.2亿美元。
汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预测营收为18.9亿美元，每股收益0.23美元。
Salesforce.com周四盘初股价上涨4.5%，报81.4美元。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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