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市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 21:51 BJT

美国热股：Salesforce.com调高全年营收及获利预测，盘初上扬近5%

路透5月19日 - Salesforce.com 周三公布第一季营收成长27%，同时发布乐观财测，上调全年营收预期，并预测人工智能这类技术将推动公司未来的成长。

截至4月30日止的第一季，净利增长至3,880万美元，或每股0.06美元，上年同期为410万美元，或每股0.01美元。剔除特殊项目后，该公司每股收益0.24美元。营收增长26.8%至19.2亿美元。

汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预测营收为18.9亿美元，每股收益0.23美元。

Salesforce.com周四盘初股价上涨4.5%，报81.4美元。(完)

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