印尼经济：央行下修2016年成长率预估至5.0-5.4%

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透雅加达5月19日 - 印尼央行周四将2016年经济成长展望自之前预估的5.2-5.6%下修至5.0-5.4%。此前数据显示印尼第一季经济增速较预期缓慢。
印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)并称，若宏观经济状况继续维持，货币宽松空间可更快施展。
印尼央行并称，2016年底通胀率料在3-5%目标区间的中点。
印尼第一季经济较上年同期成长4.92%，低于市场预期的5.1%。2015年印尼经济成长4.8%，创六年来最低增速。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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