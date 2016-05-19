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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 18:50 BJT

印尼经济：央行下修2016年成长率预估至5.0-5.4%

路透雅加达5月19日 - 印尼央行周四将2016年经济成长展望自之前预估的5.2-5.6%下修至5.0-5.4%。此前数据显示印尼第一季经济增速较预期缓慢。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)并称，若宏观经济状况继续维持，货币宽松空间可更快施展。

印尼央行并称，2016年底通胀率料在3-5%目标区间的中点。

印尼第一季经济较上年同期成长4.92%，低于市场预期的5.1%。2015年印尼经济成长4.8%，创六年来最低增速。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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