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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 18:46 BJT

中国新债：宁夏定向发行54.53亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮16%

路透北京5月19日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周四公告称，当日采用定向承销方式发行了总额54.5269
亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债32.1414亿元，专项债22.3855亿元，利率较下限上浮比例均为16
%。
    
    宁夏本次定向发行的一般债券含含三、五、七和10年期，利率分别为2.92%、3.16%、3.40%和3.39%；专项
债含五、七和10年三个期限，利率和同期限一般债相同。   
    
    以下为宁夏本次定向地方债具体发行情况：
    
 债券类   规模（亿元）  期限（年）  利率（%）   基准利率（%   上浮基点（bp  上浮幅度（%）
   别                                                ）            ）       
 一般债      5.1414         3          2.92         2.52           40            16
   券                                                                       
 一般债        9            5          3.16         2.72           44            16
   券                                                                       
 一般债        9            7          3.40         2.93           47            16
   券                                                                       
 一般债        9            10         3.39         2.92           47            16
   券                                                                       
  合计      32.1414                                                               
 专项债     13.3855         5          3.16         2.72           44            16
   券                                                                       
 专项债       4.5           7          3.40         2.93           47            16
   券                                                                       
 专项债       4.5           10         3.39         2.92           47            16
   券                                                                       
  合计      22.3855                                                                      
 
    宁夏今日上午还公开招标了三、五、七、10年四期专项地方债，中标利率分别为2.64%、2.90%、3.18%和3
.20%，较投标下限依次上浮12bp、18bp、25bp和28个基点(bp)；四期债对应投标倍数为2.30倍、1.95倍、1.79
倍和1.85倍。 
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，
占比约两成，公开招标占比近八成。
    
    据路透统计，截至目前，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分之二。 
    
    定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债
利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1
0年一般和专项债的69个bp为最大。 
    
    中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改
善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个
人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 
       
    定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期
记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。
(完)
    
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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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