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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 19:28 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近10周低点，尾随中国植物油走势

路透吉隆坡5月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近10周低点，随中国其他植物油市场走弱。

8月棕榈油期货 跌1.6%至每吨2,519马币(林吉特)，盘中一度触及3月8日以来低位2,517马币。

成交量56,751口。去年日均成交量44,600口。

吉隆坡一交易商指出，市场可能是尾随中国植物油疲弱走势，但预计周五出炉的出口数据可能给价格带来提振。

“然而，个位数字出口增幅对降低库存将不会有什么帮助。”(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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