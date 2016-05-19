马来西亚期市：棕榈油期货跌至近10周低点，尾随中国植物油走势

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透吉隆坡5月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近10周低点，随中国其他植物油市场走弱。
8月棕榈油期货 跌1.6%至每吨2,519马币(林吉特)，盘中一度触及3月8日以来低位2,517马币。
成交量56,751口。去年日均成交量44,600口。
吉隆坡一交易商指出，市场可能是尾随中国植物油疲弱走势，但预计周五出炉的出口数据可能给价格带来提振。
“然而，个位数字出口增幅对降低库存将不会有什么帮助。”(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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