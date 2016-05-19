国际油市：亚洲船用燃料油贴水扩大，因库存触及新高

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透新加坡5月19日 - 新加坡380cst船用燃料油价差周四走软，因陆上供应升至记录高位；与此同时，现货燃料油价差仍停滞，交易清淡。
“今年迄今燃料油需求很不错。”Energy Aspects油品分析师Nevyn Nah称。“但供应更多，因此毫无意外，船用燃料价差大跌。”
新加坡国际企业发展局(IES)周四数据显示，5月18日止当周，新加坡燃料油陆上库存激增至纪录新高，较一周前跳升19.4%至3,100.2万桶。
掉期市场方面，燃料油6月-7月跨月价差正价差结构扩大，跌0.25美元至每吨负3.25美元，为3月16日以来最低。
行业消息称，过去一周，380cst燃料油6月掉期未平仓合约增加1,000口，相当于100万吨。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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