表格：美国5月12日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透5月19日 - 美国农业部(USDA)周四公布，5月12日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨；棉花以 千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 175.2 573.5 748.7 205.0 573.5 20,616.1 23,268.0 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 148.7 玉米 1,473.1 540.7 2,013.8 1,524.7 540.7 40,434.5 42,341.2 高粱 51.6 0.0 51.6 52.2 0.0 7,003.8 8,211.8 大豆 556.4 158.3 714.7 566.8 158.3 46,929.0 49,620.5 豆粕 73.0 92.1 165.1 181.6 92.1 9,171.2 10,425.2 豆油 89.5 11.6 101.1 111.5 11.6 864.8 695.6 皮马棉 11.7 4.0 15.7 12.0 4.0 487.2 370.6 陆地棉 189.4 50.2 239.6 197.8 51.4 8,004.9 10,327.6 稻米 33.9 0.0 33.9 34.1 0.0 3,020.4 3,120.1 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。