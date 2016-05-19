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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 21:23 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至四日低位，因供应过剩

路透新加坡5月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四续跌，跌至四个交易日低位每吨58.20美元，因未来基本面料疲软。

卖家在库存庞大的压力下力图脱困之际，韩国乐天化学位于丽水的裂解装置因技术问题，将裂解运转率降至产能的75%，使得市场面临更大压力。

但贸易消息人士说，乐天化学预计将在两周左右的时间内恢复正常裂解运转。

新加坡官方数据显示，5月18日止当周，新加坡陆上轻质馏分油库存上升近6%或81.2万桶，至两周高位1,530万桶。

这距离3月2日所创的1,550万桶纪录高位仅差1.3%。

但亚洲汽油裂解价差升至近一个月高位，每桶9.16美元，与美国市场人气改善相呼应。

新加坡现货交易方面，联合石化从道达尔买入一92号汽油船货，船期6月3-7日，价格为每桶56.90美元。

中国石油向维多公司出售一批92号汽油，船期6月6-10日，价格为每桶57美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 母红)

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