全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船需求疲弱

路透5月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因海岬型船需求下降。

整体乾散货运价指数 跌8点，或1.25%，报634点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌48点，或5.03%，报906点。日均获利降351美元，报7,378美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升6点，或0.98%，报617点。日均获利升43美元，报4,928美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 升5点，报558点。波罗的海灵便型船运价指数 持平在342点。(完)