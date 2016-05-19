纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌穿长期技术水准，可可期货跌至五周低位

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透纽约/伦敦5月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四急挫逾4%，受累于美元上涨，大宗商品遭到全面抛售，以及在关键技术水准附近的一连串自动卖单被触动。
纽约可可期货跌至五周低位，糖价从上周触及的一年半高位继续下跌，和周四商品市场全面疲弱的走势一致。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下挫约1.7%，因美元指数 升至七周最高水准，使美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
7月阿拉比卡咖啡 收跌6.15美分，或4.7%，报每磅1.2395美元，此前跌至5月9日来最低1.237美元。
“是宏观性抛售。今日软商品市场全面走低，”商品交易顾问公司NickJen Capital高管Nick Gentile称。
咖啡市场延续从周二触及的八周高位回落的势态，也受累于最大种植国巴西的收成前景改善，巴西分析公司Safras e Mercado估计，10%的巴西2016-17年可可豆已经收割。
“2016-17年将至，看来市场供应充足，”经纪Marex Spectron在报告中说，他补充说，2016-17年全球可能出现小规模供应过剩前景暗示，牛市不太可能持续。
7月合约跌穿50日和200日移动均线后，止损卖单被触动。50日和200日移动均线几乎相交。从目前情况看，50日移动均线势将向上升穿200日移动均线，形成黄金交叉，这一牛市技术形态。
7月罗布斯塔咖啡 收低31美元，或1.9%，报每吨1,638美元，因最大罗布斯塔咖啡出产国越南降雨，令其产量前景改善。
7月原糖期货 收跌0.11美分，或0.7%，报每磅16.7美分。伦敦8月白糖合约 收跌3.30美元，或0.7%，报每吨473.50美元。
7月纽约可可期货 收低38美元，或1.3%，报每吨2,893美元，此前跌至4月13日来最低2,884美元。7月伦敦可可 收跌21英镑，或1%，报每吨2,120英镑。
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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