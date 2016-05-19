芝加哥期市：CBOT大豆期货和商品市场一起下滑，但豆粕攀升

路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周四下跌，跟随商品市场全面遭到抛售的頽势，但大豆价格缩减跌幅，因豆粕逆势走坚，且升至合约高位。

多数商品市场下跌，因美元上涨，受预期美联储将在短期内加息所提振。

CBOT-7月大豆合约 收低3-3/4美分，报每蒲式耳10.71-1/2美元，此前触及5月10日来最高10.51美元。

CBOT-7月豆粕 收涨5.40美元，报每短吨378.10美元，日内交投震盘，在交易日的最后数分钟交易中涨至合约高位378.50美元，因技术性买盘和预计阿根廷大豆产量出现问题而令供应收紧。

不过，美国现货豆粕持平，因豆粕期货急升令终端用户需求下降。

CBOT豆油合约<0#BO:>跌至两个月低位，但收位脱离盘中低点，7月豆油合约 收低0.54美分，报31.91美分，此前跌至31.08美分。

美国农业部称最新一周出口销售2015/16年美国大豆55.64万吨，高于预期，出口销售2016/17年大豆15.83万吨，符合预期。

美国农业部透过每日报告系统表示，出口商销售12.9万吨美国大豆到中国，在2015/16年付运。

今日CBOT大豆预估成交量为287,109口，豆粕为123,493口，豆油为194,077口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)