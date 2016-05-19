芝加哥期市：CBOT大豆期货和商品市场一起下滑，但豆粕攀升

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周四下跌，跟随商品市场全面遭到抛售的頽势，但大豆价格缩减跌幅，因豆粕逆势走坚，且升至合约高位。
多数商品市场下跌，因美元上涨，受预期美联储将在短期内加息所提振。
CBOT-7月大豆合约 收低3-3/4美分，报每蒲式耳10.71-1/2美元，此前触及5月10日来最高10.51美元。
CBOT-7月豆粕 收涨5.40美元，报每短吨378.10美元，日内交投震盘，在交易日的最后数分钟交易中涨至合约高位378.50美元，因技术性买盘和预计阿根廷大豆产量出现问题而令供应收紧。
不过，美国现货豆粕持平，因豆粕期货急升令终端用户需求下降。
CBOT豆油合约<0#BO:>跌至两个月低位，但收位脱离盘中低点，7月豆油合约 收低0.54美分，报31.91美分，此前跌至31.08美分。
美国农业部称最新一周出口销售2015/16年美国大豆55.64万吨，高于预期，出口销售2016/17年大豆15.83万吨，符合预期。
美国农业部透过每日报告系统表示，出口商销售12.9万吨美国大豆到中国，在2015/16年付运。
今日CBOT大豆预估成交量为287,109口，豆粕为123,493口，豆油为194,077口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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