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市场报道 | 2016年 5月 20日 星期五 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.52%，Nasdaq指数收跌0.56%

路透纽约5月19日 - 美国股市周四收低，标普500指数跌至3月来最低水准，因华尔街投资者愈发担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能最早在6月升息。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低91.22点，或0.52%，报17,435.40点；标准普尔500指数 收跌7.59点，或0.37%，报2,040.04点；Nasdaq指数 下跌26.59点，或0.56%，收报4,712.53点。(完)

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