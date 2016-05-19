美股盘后：应用材料劲升4%，此前公布业绩和财测

路透5月19日 - 应用材料(Applied Materials) 周四在美股盘后交易中急升4%，此前公司公布第二季业绩和财测。

该公司还表示，将透过派息和股份回购向股东回报10亿美元。

应用材料给出的第三季盈利预估高于市场预期，公司预计对其生产智能手机和记忆体晶片(存储器芯片)的设备需求强劲。

应用材料预计第三季经调整每股收益为0.46-0.50美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股收益为0.36美元。

应用材料公布，截至5月1日的第二季，净利下跌至3.20亿美元，或每股收益0.29美元，上年同期分别为3.64亿美元或0.29美元。