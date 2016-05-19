美股盘后：应用材料劲升4%，此前公布业绩和财测

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月19日 - 应用材料(Applied Materials) 周四在美股盘后交易中急升4%，此前公司公布第二季业绩和财测。
该公司还表示，将透过派息和股份回购向股东回报10亿美元。
应用材料给出的第三季盈利预估高于市场预期，公司预计对其生产智能手机和记忆体晶片(存储器芯片)的设备需求强劲。
应用材料预计第三季经调整每股收益为0.46-0.50美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股收益为0.36美元。
应用材料公布，截至5月1日的第二季，净利下跌至3.20亿美元，或每股收益0.29美元，上年同期分别为3.64亿美元或0.29美元。
第二季营收持平在24.5亿美元。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选