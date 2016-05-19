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市场报道 | 2016年 5月 20日 星期五 05:46 BJT

加拿大股市：触及一周低位后缩减跌幅，材料股上涨抵销金融股走低

路透多伦多5月19日 - 加拿大主要股指周四触及一周低位后缩减跌幅，因材料股劲升超过2%，抵销金融股和工业股走低对大盘施加的压力。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在6月加息的担忧拖累全球股市下跌。

“似乎市场还在消化美联储会议记录，”Nicola Wealth Management投资组合经理Ben Jang说。

金融股下跌0.5%，回吐部份近期录得的涨幅。工业股跌0.8%，因铁路股回落。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌8.69点，或0.06%，报13,817.32点。10大类股中有六类股下跌。

材料股在周三被大举抛售后反弹2.1%。能源股跟随油价跌势下滑0.2%。(完) 　　

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