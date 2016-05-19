加拿大股市：触及一周低位后缩减跌幅，材料股上涨抵销金融股走低

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透多伦多5月19日 - 加拿大主要股指周四触及一周低位后缩减跌幅，因材料股劲升超过2%，抵销金融股和工业股走低对大盘施加的压力。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在6月加息的担忧拖累全球股市下跌。
“似乎市场还在消化美联储会议记录，”Nicola Wealth Management投资组合经理Ben Jang说。
金融股下跌0.5%，回吐部份近期录得的涨幅。工业股跌0.8%，因铁路股回落。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌8.69点，或0.06%，报13,817.32点。10大类股中有六类股下跌。
材料股在周三被大举抛售后反弹2.1%。能源股跟随油价跌势下滑0.2%。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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