金砖国家：5月19日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透5月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月19日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.56%，报781.84点。
中国股市：沪综指缩量震荡近收平，反弹乏力市场情绪仍低迷
中国汇市：人民币续收跌因美6月升息预期升温，短期或再探6.55元支撑
香港股市：恒生指数收跌创两个半月最低收位，受美国升息疑虑打击
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巴西股市：拉美股市走低，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录重新点燃了美国最早下月升息的预期。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.85%，报50,132.531点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5686/02，上日收报3.5618/29。
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南非股市：下跌，因黄金、白银、铂金等商品价格受美国升息押注影响下滑，指标Top-40指数 收盘下跌0.69%，报46,312.8点；大盘综合指数 收盘下跌0.81%，报52,370.1点。
南非汇市：兰特兑美元基本持稳，此前南非央行维持利率不变
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印度股市：跌逾1%，且创三周最大单日跌幅，追随全球市场疲弱走势。BSE指数 收盘下跌0.27%，报25,704.61点；BSE指数 收盘下跌1.19%，报25,399.72点；NSE指数 收盘下跌1.1%，报7,783.4点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.36/67.37，上日收报66.97/66.98。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌4.47%，报885.42点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌3.88%，报470.09点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.18%，报66.78；卢布兑欧元 贬值0.91%，报74.751。(完) (整理 王颖；审校 白云)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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