《中国报摘》--中国证券报5月20日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
* 头版头条:
--中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》，提出到2020年进入创新型国家行列、2030年跻身创新型国家前列、到2050年建成世界科技创新强国“三步走”目标。
* 其他:
--吉林省西点药业科技发展股份有限公司首发申请未获证监会发审委审核通过，成为今年以来第三家IPO被否的企业。值得注意的是，近两月来，每周的上会企业数量已从6家缩减至4家，上会节奏出现放缓特征。
--湖北省长江经济带产业基金分别与TCL集团（创投）、联想集团、宽带资本、红杉资本、亚信数据等五家全国知名产业资本及投资机构，签订了合伙协议与合作协议，将设立“湖北省长江合志产业投资基金”等五只基金项目，基金总规模约235亿元人民币。
--*ST金瑞 公告，拟以定增股份购买五矿资本、五矿信托、五矿证券、五矿期货等股权，预估值合计为183.36亿元。同时拟非公开发行股份募集配套资金总额至多150亿元，用于对五矿信托、中国外贸金融租赁、五矿证券和五矿经易期货增资以及补充流动资金等。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞；; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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