《中国重要政经日程》--5月20日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================
5月20日（周五）
--科博会2016中国金融论坛在北京召开，至21日，由科技部、中国贸促会、国家知识产权局、北京市政府共同举办。
=============================近期重要政经日程==========================
5月23日（周一）
--中国国际经济交流中心主办第八十三期 “经济每月谈”，主题为跨境电商：e国际贸易发展趋势。
5月24日（周二）
*--印度共和国总统普拉纳布·慕克吉将对中国进行国事访问，至27日。
5月25日（周三）
--第十三届上海衍生品市场论坛召开，至26日。
5月28日（周六）
--北京市政府举办的2016金融街论坛在京召开，至30日。
5月30日（周一）
--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。
6月5日（周日）
--第十八届中国风险投资论坛在深圳召开，主办方为广东政府和民建中央。
6月7日（周二）
--太湖世界文化论坛第四届年会在澳门召开，至9日。论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席本届年会。
6月12日（周日）
--2016陆家嘴论坛在上海举行，至13日，由中国央行、银监会、证监会、保监会和上海市政府共同主办。
--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)