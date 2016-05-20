《全球重要经济事件一览表》--5月20日-5月27日

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5月20日(五)
华盛顿--美联储理事塔鲁洛在2016年全球保险业论坛上发表演说(1300)
日本仙台市--七国集团(G7)财长和央行总裁在日本仙台市召开会议(至5月21日)。
基辅--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)参加一座谈辩论会，发表对通胀目标的看法。
北京--科博会2016中国金融论坛(至21日)。
北京--中国财政部副部长朱光耀发表讲话，可能谈及中国经济、政策和债务问题(0530)。
5月21日(六)
仙台--日本财务大臣麻生太郎和央行总裁黑田东彦举行有关七国集团(G7)财长会议的记者会(0545)。
多哈--2016年多哈论坛(至5月23日)。
5月23日(一)
--中国国际经济交流中心主办第八十三期“经济每月谈”，主题为跨境电商：e国际贸易发展趋势。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在美国外交关系协会发表讲话(1200)
北京--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就美国经济与货币政策发表讲话(0930)。
费城--费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上就经济前景发表讲话(2230)。
东京--日本央行副总裁中曾宏与意大利央行总干事Salvatore Rossi在庆应义塾大学主办的活动上发言(0130)。
巴黎--美国联邦存款保险公司(FDIC)副主席Tom Hoenig在全美商业经济协会(NABE)与经济合作暨发展组织(OECD)国际座谈会中发表演说(1335)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利在Fonddagen 2016年会议上就经济形势和货币政策致开幕词。
5月24日(二)
北京--印度共和国总统慕克吉将对中国进行国事访问，至27日。
马德里--2016国际金融协会(IIF)春季成员大会(至5月25日)。演讲嘉宾包括欧洲央行首席经济学家普雷特、欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig、欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行管委暨西班牙央行总裁林德、及荷兰央行总裁暨欧洲央行管委克诺特。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲(0305)。
马德里--西班牙央行总裁林德在伊斯兰金融研讨会上致开幕词(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯将参加银行业年度会议，并讨论瑞典央行对当前经济形势和货币政策挑战的看法。
5月25日(三)
曼谷--泰国央行公布5月利率会议记录(0200)。
美国休斯敦--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在一次活动中回答提问(1700)
北达科他州俾斯麦--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加有关能源业与货币政策关系的讨论(1540)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
渥太华--加拿大央行宣布政策利率决定(1400)。
上海--第十三届上海衍生品市场论坛召开(至26日)。
5月26日(四)
日本伊势志摩--G7峰会(至5月27日)。
新加坡--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就美国经济与货币政策发表演说(0915)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在彼得森国际经济研究所就“近期经济发展、经济的生产潜力，以及货币政策”发表演说(1615)。
5月27日(五)
日本伊势志摩--G7峰会。
美国剑桥--美联储主席叶伦在哈佛大学组织的一项活动上，参与“建设迈向繁荣和平等的经济”的讨论(1430)。
首尔--中韩两国财长会晤。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 郑茵)