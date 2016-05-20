港报社评：中央支持牵头人，解读挺梁连任太天真--信报5月20日

全国人大委员长张德江结束三天的访港行程，昨日乘风归去；所乘之风，毫无疑问是五月艳阳天的「暖风」。

张德江人在香江的这三天，除了警方劳师动众祭出「反恐保安」的高规格措施，造成交通阻塞惹来微言之外，基本上外界看到的是这位国家领导人态度相当温和，没有高高在上的训斥，没有侃侃而谈的硬销，更加没有虎虎生威的排挤反对派；不但不排挤，四位泛民议员甚至可以面对面与张德江来一趟「历史突破」的对谈，套用公民党梁家杰的说法，中央首次承认立法会民选议员的宪政地位。

张德江最强硬之词锋，仅仅用来招呼踰越中央底线的港独，批评极少数人「以『本土』之名行『分离』之实」。即便是如此，用语没有腾腾杀气，过往官媒的一些狠话并未宣之于口，极其量是以反问口吻提出：「这（港独）是否违背了『一国两制』的初心？这对香港是福还是祸？相信广大香港同胞是心中有数的。」

本地政圈早已盛传，经过近年来激烈的政争造成社会严重撕裂之后，中央调整了对港政策，由摆出强硬姿态转为「吹暖风」。证诸张德江此行的柔软身段，暖风论并非空穴而来，他甚至肯定香港人的本土情怀，强调「一国两制」的初衷就是维持固有生活习惯等等本土核心价值，不会将之改作「一国一制」或者「内地化」。

除了吹暖风让局面稍为缓和之外，不少人尝试从张德江的字里行间寻找政治密码，看看有没有什么蛛丝马迹，作为明年特首选举的隐藏上谕。自然而然地，梁粉阵营很容易就找到了心目中最理想的佳音，因为张德江三番四次讲到，支持行政长官和特别行政区政府依法施政，并且赞扬梁振英看到了问题所在，正着力推动香港经济社会发展，所采取的一些政策措施正在发挥作用，逐步取得一些成效。梁粉阵营忙不迭跳到一个言之凿凿的结论：中央挺梁连任，谁也阻挡不了。

是耶？非耶？稍有一点逻辑训练的理性脑袋也可以明白，张德江以及所有中央官员在公开场合里头，不可能说不支持行政长官和特别行政区政府依法施政，此乃最普通的官场惯例，毫无新意可言，难道中央官员竟然唱反调，绕个圈来质疑自己用错了人？

有新意的反而是张德江昨日临别香江之前，与二百多位社会各界人士会面之时所讲：「大家要支持特首梁振英和特区政府工作，总要有牵头人，总得有人负责。」言下之意是说，蛇无头不行，特区政府非要有人牵头不可，而这个牵头人无论是谁，大家非要支持不可。如此讲法根本不能理解为中央只支持一位梁振英先生，遑论为他的连任撇清障碍。

逻辑上固然说不通，实际行动上亦不见得张德江刻意照顾梁振英的颜面，这从会见泛民议员之举可见一斑。须知道，泛民议员事先张扬会直接要求撤换特首，将梁振英形容为撕裂社会的罪魁祸首，张德江明知有此一着而照样会面，任由对方宣泄不满，而耐人寻味的是梁振英当时亦在场（虽然他日前已大方表示不介意，但据闻于周三晚泛民议员正式向张委员长反映看法时，特首非常不自在）。

如果中央早已决定「保送上垒」，让现任特首成功连任，这样尴尬的场面应该没可能出现。更何况今次「突破」后，领导人承诺增加沟通，未来这类会面肯定不缺，由此可以推测，明年的特首选举尚暗滚着许多不确定的变数，并非如梁粉阵营那样天真乐观得以为胜券在握。

张德江认同香港是个多元社会，呼吁大家和衷共济，认为不要再分帮分派，耐心了解各方立场，「我们过去所说的泛民主派或者叫反对派，咱们不说分帮分派吧，就是有不同意见的社会群体和代表人物的意见也耐心倾听。」梁振英上任之初，说要打造不分梁营唐营的「香港营」，结果社会对立得壁垒分明，现在张德江似乎要打造一个不再分帮分派、富有中国特色的「一国两制营」，谁可协助中央肩此大任，后效如何，拭目以待。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘