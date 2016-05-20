港报社评：张德江带来正能量，香港情势尚待观察--明报5月20日

全国人大委员长张德江这次来港视察，综合他在不同场合的讲话，于此香港情势乱象纷呈之际，他的讲话有助港人了解中央的取态立场，清晰了对香港未来的方向感。其中有三方面情况值得提出来讨论。

未疾言厉色斥港独，谁来买单陈以利害

首先是对「港独」和「自决」的清楚表态。张德江在欢迎晚宴和昨日与各界人士会面的讲话都提到港独，对于北京中央而言，「港独」、「自决」都是或明或暗的分离举措，证诸中央应对「疆独」、「藏独」、「台独」等分离势力，从言行都摆出高压态势。

今次张德江提到「港独」只是点到即止，并无严厉批评指摘，这种低调或许与两种情况有关：一是认为目前「港独」只是极少数人在搞，绝大多数市民都反对；二是不想激化矛盾，避免惹来反弹酿成社会进一步撕裂。即使如此，有理由相信中央已经关注「港独」、「自决」等分离言行，并在观察事态发展，现阶段容许在地方层面，按法律规定由香港自行处理应对。

张德江对「港独」未见疾言厉色，却陈以利害，指出抛弃「一国两制」、《基本法》，「香港必乱无疑」；设若香港乱了，「谁给你买单？」，还说买单的只会是730万香港市民。张德江坦率地指出「一国两制」和《基本法》对香港的重要，抛弃了不仅背离国家与香港的利益，更是损害了香港市民的根本利益。

张德江这个功利论，绝非警告或恐吓，而是确切点出「一国两制」和《基本法》乃香港特别行政区生根立命之所系，若有所偏离，对国家、香港和港人都无好处。值得注意的是，中央现在应对「港独」，基本上遵从「港事港办」原则，这个也是从侧面折射中央对「一国两制」和《基本法》的恪守与尊重。因此，若「港独」思潮和「自决」暗涌到此为止，回到原来机制解决问题、寻求出路，香港在政治上的不明朗得以廓清，说不定可以为困局带来转机。

发展是硬道理，期望经济搞上去

第二个值得讨论的是，张德江再提出香港要把经济搞上去。他在今年北京「两会」期间，曾经说过香港有多少话语权，由经济实力决定。回想北京决定在1997年从英国手中收回香港之时，香港的GDP约相当于中国GDP的25%，当年制定的对港特殊方针政策完全偏离了共产党人信奉的社会主义，个中肯定有利之所在的诱因；现在这个GDP比例已经不到2%，反映30多年来中国经济突飞猛进，香港的经济体积不可能比拟。

张德江在讲话中再次提到香港过去对内地各阶段发展的贡献，又指出中央高度重视香港繁荣稳定和国家战略大局的作用；即是说，未来香港对国家的发展仍将担任重要角色。

张德江表示「中国中央政府在制定『十三五』规划纲要和设计『一带一路』愿景与行动时，均把香港参与和助力『一带一路』建设作为重要的政策取向」，撇开中国整体战略部署和策略，这个野心勃勃的计划带来的商机，可以用难以穷尽来形容，以香港的独特优势，若能积极参与和充分发挥，在协助国家走出去的同时，也会得到极其可观经济利益。

过去香港之成功主要聚焦经济建设，这些年香港内部沉湎于政治纷争和内耗，经济与竞争力已经呈现滞后，整体社会若把注意力回归经济范畴，借助中国经济发展与「一带一路」的东风，香港的经济体积和实力将会再上新台阶，届时话语权也就不一样了。 重申中央对港政策

「一国两制」三不变

第三，近期「港独」思潮、「自决」暗涌和所谓「二次前途谈判」，在社会上搅动起一些思绪，不少人担心中央会否调整对港政策，张德江则明确表示三不变，包括：一、「一国两制」是基本国策，是战略决策而非权宜之计，不会改变；二、「一国两制」有坚实民意基础，是内地和香港的最大公约数，不应改变；三、回归实践证明「一国两制」行得通，没有必要改变。这个宣示，不仅表示中央不会改变对港政策，实际上也回应了2047年之后的所谓二次前途问题，因为「一国两制」再经31年实践，届时「一国」与「两制」的磨合应该更为圆熟，更不会有改变的问题了。

张德江此行释出的信息，对凝聚港人的方向感十分重要，只要对港政策不变，若社会氛围经过狂飈之后沉淀，摆脱躁急盲动，回归原来轨道，以理性平和的方式互动，香港事态就大有可为。当然，不应该讳言内地和香港就「一国两制」的实践，确实存在扞格与分歧；北京宜应在「一国」与「两制」之间，找到更符合港情的平衡，做到减少波折和对抗，则「一国两制」的长期存在，就有更坚实的客观基础。

除了上述三种情况，张德江此行的另一个亮点，是与泛民议员的历史性交流。现在许多人都憧憬中央大幅度调整对泛民阵营的政策，与他们的接触沟通常态化，以体现香港社会的多元、多样特质，并显示中央对于各种不同意见，都以超然身段体待；若能做到这样，中央在香港的体现，将更为宽广。另外，张德江也要求特首、特区政府与公务员都要多听不同意见，这正是香港需要改善的施政。可以说，张德江带来了正能量，至于会否给香港带来改变，则视乎当局的回应和践行了。

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