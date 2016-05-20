港报社评：张德江呼吁支持特首施政入情入理--文汇报5月20日

全国人大常委会委员长张德江昨日结束视察香港的48小时旋风式行程。离港前，他会见香港各界人士，即席发表讲话，以话家常的口吻，再次全面、准确、精要地阐述了中央对香港问题的原则立场，表达了中央对香港的期望和祝福，语重心长，真诚恳切，让香港人听来入耳入心。

在讲话中，他讲必须坚持「一国两制」，必须坚持发展经济，必须和衷共济，更再次有针对性地呼吁港人支持梁振英特首和特区政府工作，强调这对维护香港法治和社会稳定、对贯彻「一国两制」和基本法，特别是促进香港的经济发展，缓解、纾解民怨，改善民生，是至关重要的。广大港人从张德江委员长的这番讲话中，应该可以真切感受到中央坚决支持特首和特区政府依法施政的原则立场，认真思考如何放开胸怀，停止不必要的争议，团结一心，和衷共济。

细细品味张德江委员长昨天的讲话，与前天他在「一带一路」高峰论坛和特区政府欢迎晚宴上的讲话一脉相承，更根据他所看到、听到的香港社会具体情况，对一些重要问题作出了进一步的阐述。在谈到社会关注的对特首和特区政府的态度方面，张委员长再次发出呼吁，期望社会大众支持梁振英特首和特区政府的工作。

中央领导人已经在不同场合多次肯定，梁振英特首自从上任以来，带领特区政府励精图治，迎难而上，在保持社会稳定的同时，把施政重点放在发展经济、改善民生等领域，努力解决香港社会面临的一些深层次问题，并取得了一定的成效。不过，这几年来梁特首和特区政府的工作，也面临着钗h困难和阻力。一方面是不少长期积累的问题，在不断变化的社会环境下日渐显现；另一方面，反对派出于自身的政治需要和考虑，不断对施政作出干扰，包括在立法会内拉布拖延，令特区政府许多施政理念和措施不能及时落实，施政效能受到影响。

针对这种情况，张德江委员长点明，特首是经过法定选举、中央任命的特首，特区政府也是经过法律程序而产生的，也是为香港服务的。这是从法律的高度，阐述了特首和特区政府地位的重要性以及为香港社会服务的根本性质。

同时，张德江特别强调，要让特首和特区政府发挥作用，这对香港社会是至关重要。他更恳切地呼吁港人支持特首和特区政府：「得让他们有环境施政，有条件施政，大家支持他们依法施政，这样社会才能办好，总得有牵头人、总得有人负责。」

可以说，张德江这些言辞真切的表述，既是回应了某些持不同意见的人士所提出的意见，也是在「说服」广大港人，呼吁大家为了香港社会的根本利益，应该不被表象和误导迷惑，放下心中的包袱，消除偏见和误解，真诚地支持特首和特区政府的工作，为他们依法施政提供必要条件和良好环境，让特区政府正确的施政理念和措施得以贯彻落实。

全力支持特首和特区政府依法施政，是中央的一贯立场。张德江委员长此次来港视察，听取特首和特区政府的工作汇报，正是中央一贯的支持和帮助态度的体现。另外，张德江利用与社会各界人士会面的场合，呼吁大家为特首和特区政府的依法施政创造良好环境、提供必要的条件，这更是对特首和特区政府工作无微不至的关心和支持，广大港人都应该从张委员长这些讲话中，体察到中央为香港好的一片苦心，积极响应张委员长的呼吁，一起来支持特首和特区政府的工作。

当然，支持特首和特区政府依法施政，并不等于搞「一言堂」，不等于不让表达不同意见。香港本身就是一个多元化的社会，文化多元、思想多元、利益多元、诉求多元，对一件事情有不同的观点和不同的意见，这是很正常的事情。从政者在制定政策和开展工作的过程之中，应抱着开放包容、兼听则明的态度，让各种不同意见都有充分反映和表达的渠道和机会。

张德江此次来港视察，专门邀请了立法会内各党派议员，包括持不同意见的人士，以较为轻松的酒会方式来进行沟通交流，他更表示：「耐心的倾听，了解对方的立场，让他们把话说出来，有什么不好吗？」体现出中央政府和委员长的开放包容和政治胸襟。委员长的言行告诉我们，要做一个出色的治港者，不但要能够团结理念相同的人士，更要以海纳百川的胸怀，倾听不同意见，努力团结持不同意见的人士，让大家心往一处想，力往一处用，最大限度凝聚全港730万人的力量。

需要指出的是，表达不同的意见和诉求，必须在「一国两制」和基本法的架构下，理性客观地进行表达，不能离开法制的轨道。同时，在表达不同意见的同时，更需要提出具建设性的建议，这样才真正是支持特首和特区政府的工作。如果以提出不同意见为名，实际上是对特区政府的工作进行拖延、干扰甚至是破坏，对香港社会有害无益，应该受到抵制和谴责。

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