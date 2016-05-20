《分析师观点2》台湾新总统两岸论述平和，股市下周或有反弹机会

路透台北5月20日 - 台湾首位女总统蔡英文周五在就职演说中表示，新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制。
金融市场分析师指出，演说内容没有意外，在相关变数厘清后，股市可望回归基本面，由于指数先前已大幅修正，短线或有反弹机会。
本地时间12:15，大盘加权股价指数 涨0.52%，报8,137.93点。
蔡英文指出，将积极参与多边及双边经济合作及自由贸易谈判，包括TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议、RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)等，并且推动新南向政策，提升对外经济的格局及多元性。告别以往过于依赖单一市场的现象。
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**市场评论**
--台新投顾协理黄文清：
金融市场原本最担心的就是意外，今天总统蔡英文的演说四平八稳，提到的内容大多是过去的政策宣示，比如长期照护系统、经济结构转型五大创新产业等，并没有太大意外。近期生技股和绿能族群表现都还不差。台股也反弹了。
两岸关系方面，蔡英文的说法没有意外，现在就是等待中国方面有何反应。
我们预期，下周台股可能有反弹机会，由于目前股市仍呈现量缩整理，我们预估下周台股的指数区间会在8,000-8,250点的区间盘整。
--凯基投顾分析师许高铭：
蔡英文演说后已将政治变数厘清，此外财报公布也降低了投资人疑虑。由于此前台股拉回修正幅度不小，波段低点7,999已相当接近10年线支撑，在相关负面变数厘清后，台股有技术性反弹的机会，短线满足点应该会在月线与半年线间，约在8,300-8,350点。
**市场反应**
--台币兑美元 午盘暂收升6.3分，报32.739。
--指标10年期公债105/4R期殖利率 跌1.78基点报0.8500%。
**相关背景**
--台湾经济成长率已连续三季衰退，在亚洲内不仅罕见，更是垫底。
--主计总处2月下修2016年的经济成长率预估至1.47%，是金融海啸后次低。2015年是最低。
--主计总处预估2016年出口年减2.78%，进口年减4.99%。出口连两年的衰退在台湾史上首见。(完)
(集体采写 中文新闻部; 审校 杨淑祯)