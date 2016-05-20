《路透晚报》--5月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要加快国有企业、财税金融、价格体制等领域基础性改革--深改小组

中国国家主席习近平指出，推进供给侧结构性改革，是对全面深化改革决心的重要检验，要认识到改革有阵痛、但不改革就是长痛的道理；要加快国有企业、财税金融、价格体制、农业农村、对外开放、社会保障、生态文明等领域基础性改革，关键性改革举措要抓紧推出。

--中国人事：张涛升任央行副行长，IMF工作背景引发接替朱民猜想

中国人民银行条法司司长张涛最新被提升为央行副行长。由于此前张涛曾在国际货币基金组织（IMF）有过长达三年的工作经历，业内人士猜测他将接任IMF现任副总裁朱民的职位。

--两岸关系：台湾领导人未明确承认九二共识“是一份没有完成的答卷”--国台办

中国中共中央台办、国务院台办负责人就两岸关系发表谈话称，维护两岸关系和平发展的关键在于坚持“九二共识”政治基础，台湾当局新领导人今日讲话没有明确承认九二共识“是一份没有完成的答卷”。

--台湾政经：新政府将致力维持两岸关系和平稳定，与对岸保持紧密沟通

台湾首位女总统蔡英文在就职演说中表示，会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制，和平和利益共享原则，来处理相关争议。

【金融】

--中国金融：互联网金融风险专项整治将启动，P2P禁设资金池及放贷--消息

两位消息人士透露，中国央行牵头制定的互联网金融风险专项整治工作方案有望出台，其中明确，P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款；股权众筹平台不得发布虚假标的，不得自筹，不得“明股实债”或变相乱集资。

--中国基金：长江产业基金与五家机构设235亿基金项目，发力新兴产业

中国证券报报导，湖北省长江经济带产业基金分别与TCL集团（创投）、联想集团、宽带资本、红杉资本、亚信数据等五家全国知名产业资本及投资机构，签订协议，将设立“湖北省长江合志产业投资基金”等五只基金项目，基金总规模约235亿元人民币。

--中国金融：受金融科技冲击，五年后传统金融业将失两成市场份额--报告

全球会计和咨询公司--普华永道最新调查报告显示，绝大多数金融机构认为其部分业务正面临着独立的金融科技企业取代的风险。包括中国在内的主要市场，至2020年传统金融业将失去逾两成的市场份额。

【固定收益】

--《分析》中国央行加大中短期资金投放，MLF+逆回购维稳组合将延续

中国央行公开市场本周转为小幅净投放，提前操作的中期借贷便利(MLF)规模亦明显超过到期量。周初缴税压力开始发酵令资金面一度趋紧，不过央行及时伸出援手，加强货币投放力度，市场不安心态很快得以安抚。

--中国债市动态：现券收益率略回落，不确定性未消料延续偏弱整理

中国银行间债市早盘现券收益率略回落，国债期货小幅反弹；最近收益率连续反弹，不过在基本面、政策面等整体市场环境保持相对稳定的情况下，持续走高的空间亦受限。

--中国货币市场：资金宽松融资无难度，有央行撑底月末前心态平稳

中国银行间市场资金依旧宽松，借入资金几乎没有难度。此前 流动性稍紧，央行即进行MLF操作投放，给市场吃下定心丸。因此即使月末前还有汇算清缴 等扰动因素，机构心态也十分平稳。

--新债招标：中国50年国债利率3.70%，三个月贴现国债2.1744%--业内人士

业内人士透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为3.70%，高于此前3.65%的市场预测均值，投标倍数为2.05倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价收跌，美元掉期曲线长短端均明显下行

中国人民币兑美元即期收盘随中间价微升，中间价仍明显低于市场价。交易员指出，美指升势暂歇后人民币汇价也暂时获得喘息，但加息预期下美指料续偏强，而一篮子货币保持基本稳定亦要求人民币偏弱，且这一状况短期料将持续。

--中国汇市：首批人民币购售境外参加行入市利于收窄两地汇差--中银香港

中国央行周五起放行首批人民币购售业务境外参加行进入银行间外汇市场，中银香港认为，此举有利于增强离岸、在岸市场的汇率互动，收窄两地汇差，增加银行间外汇市场交易主体多元化。

--《人民币综述》A股加入MSCI指数有利国际化，台韩股市需更开放免于落后

中国国A股将在6月三度叩关MSCI新兴市场指数，若顺利纳入，代表中国资本项目开放与人民币国际化再进一步，并将牵动全球主、被动基金配置的位移。同时深港通预定年底前正式开通，也将进一步扩大外资投资A股的渠道，台湾资产管理业者开始呼吁投资人逢低布局A股基金。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，观望气氛浓厚成交额再创四个半月新低

中国股市沪综指缩量反弹收升。分析师指出，今日市场人气持续低迷，致量能不断萎缩，投资者多选择观望；盘中有部分资金尝试性买入权重股，且有部分题材股强势反抽，但未能带动市场人气，料后市大盘或以区间震荡为主。

--《技术分析》中国股市沪综指反抽结束后料续跌

中国股市沪综指本周弱势震荡。技术面显示，短线大盘量能不断萎缩，反抽力度有限，5、10日均线在2,830点之上构成短期压力，后市料难持续上扬，反抽行情结束后将继续阶梯式下跌，目标指向2,700点以及前低2,638点；中线看，周K线十字星为下跌中继形态，后市将不断震荡下行。

--《台湾金融市场一周展望》蔡英文两岸论述平和料台股反弹有望，惟外资动见观瞻

市场紧盯的台湾首位女总统蔡英文就职演说对两岸关系论述平和，台股立即给予涨声回应。金融市场分析师认为，演说内容没有意外，在相关变数厘清后，股汇债市可望同步回归基本面，其中台股大盘此前已大幅修正，短线或有反弹机会，惟外资动向动见观瞻。

--中国企业：陆金所控股与丹麦盛宝银行联盟，满足客户国际投资需求

中国平安旗下陆金所控股宣布，与国际投行丹麦盛宝银行（Saxo)签订战略合作意向协议，双方将围绕开放应用程序接口（API）、个性化交易体验等方面开展合作，在海外为客户提供全球多资产交易配置服务。

--企业结盟：三星电子将与阿里旗下蚂蚁金服在中国开展移动支付合作

韩国三星电子称，已与中国阿里巴巴集团旗下公司达成一项协议，让三星手机的机主能更方便地通过支付宝账户付款。三星希望此举能提振它在全球最大智能手机市场中国的销量。

--中港个股：中国平安旗下平安好医生A轮融资5亿美元，估值达30亿美元

中国平安旗下O2O健康医疗服务平台--平安好医生近日完成5亿美元A轮融资，其估值达到30亿美元。这刷新了全球范围内互联网医疗初创企业单笔最大融资及A轮最高估值两项记录，也成为国内该领域最大的创新公司。

--中国个股：*ST金瑞拟以183亿元估值购五矿旗下金融资产，配套融资150亿