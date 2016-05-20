中国新债：创兴银行启动发行至多15亿元熊猫债，期限三年

中国货币市场：公开市场天量净投放仍未解资金紧势，关注MLF续做情况

路透上海1月18日 - 中国央行公开市场周三单日净投放创历史新高，但银行间货币市场 仍供不应需，短期资金价格走高。交易员称，本周以来缴税缴准及春节取现等因素叠加，资 金需求高峰已至，市场还在观望MLF续做情况，期待央行继续补充流动性。 “还是很紧，大行没怎么出，小机构出隔夜有的报价到5%、7%了，早上成交最高一笔到 7%；公开市场放了还没见效果，能持续放量的话还好些，”上海一券商交易员称。 中国央行公开市场周三进行4,600亿元人民币逆回购操作，单日净投放4,100亿元创历史 新高。 公开市场未到期逆回购余额也随之攀升至16,650亿元，逼近2016年2月1 5日17,050亿元的历史高位。 华南一银行交易员提到，如考虑到MLF到期，今日央行实际投放资金不到3,000亿元。至 今MLF续做未有消息传出，也导致市场心态继续谨慎，春节前敏感时点上，市场可能还是期 望看到央行更多的维稳动作以恢复信心。 据路透统计，今明两日分别有1,345亿元和820亿元中期借贷便利（MLF）将到期回收流 动性。中国央行上周五已对