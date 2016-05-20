中国新债：创兴银行启动发行至多15亿元熊猫债，期限三年

路透上海5月20日 - 注册在香港的创兴银行 日前公告，于今日簿记建档发行至多15亿元人民币固息债，期限三年，意味着银行间市场又一熊猫债现身。
经中国人民银行核准，创兴银行计划在银行间债市发行不超过30亿元人民币债券，本次15亿元为第一期，利率申购区间为3.2%-3.7%。发行期为5月20日一天，5月23日为缴款日和起息日。
本期债券的联席主承销商包括汇丰银行(中国)、中国银行、工商银行、农业银行和广州证券，不设担保，联合资信对发行人主体和本期债券的信用评级均为AAA。
创兴银行主要在香港经营，拥有香港总行及48家分行，其中46家分行位于香港，汕头及澳门各一家分行，在广州、佛山及南沙各有一家支行，在上海及旧金山各设有一间代表处。2015年实现归属于发行人股东的利润11.93亿港元。
截至2015年末，按资产计的广州最大国有企业集团--广州越秀集团，间接持有创兴银行75%股份，为最大股东。
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。
2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。
韩国政府去年底在银行间市场成功发行30亿主权熊猫债，从而成为第一个在银行间市场发行主权债的国家。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 毕晓雯)