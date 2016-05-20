台湾货币市场：资金充裕令短率持稳，下周因近月底各方不敢大意

* 资金恢复平稳充裕，短率大致平稳 * 票券商顺利调度，情况较预料中为佳 * 公债交割并未令债券RP利率走高 记者 高洁如 路透台北5月20日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士指出，自从本周二央行大幅减少冲销之 后，市场资金马上由紧逐步转松，今日虽是周五，倒也感受不到紧缩的效果。不过对下周接近月底的资金情势 ，因临近缴税高峰，各方大都不敢太过大意。 交易员表示，目前已有银行开始拆出跨月/跨提存期的拆款，家数虽然不多，但倒也缓步纾解了市场的紧 张。今日银行间的拆款利率大致能维持平稳。 〞有些银行还没做，上面还没决定要让他们跨月，所以只买跨月的票，拆款先不做。〞一家票券商交易员 说。 他们表示，市场的资金平稳，偏向充裕。预估下周的资金情势会和本周相似，只不过，因更接近月底，保 守的气氛稍浓，料令资金拆借偏向观望。 本地时间12:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.739 32.802 台湾加权股价指数<.TWII 8,138.56 8,095.98 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.335% --两周拆款利率区间 0.280-0.330% 0.210-0.360% **短票平稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，寿险和投信资金颇为充裕，资金进场，大大弥补了临近周末票券商 的偏大缺口，使今日缺口蛮快就弥平。 〞今天情况不错，比预期中的好很多。〞一位大型票券商交易人士说。 交易员表示，虽然不少银行还没有做跨月的拆款，但其实并非缺钱，而是在保守的心态下，目前尚未决定 是否要跨月。估计未来仍可能有资金出笼纾解。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31%，上日在0.30-0.32%，今日的0 .32%在少数。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.314%，区间0.28-0.35%，金额142.38亿台币； 前日的加权平均利率在0.317%，区间0.28-0.36%，金额113.6亿台币。 台湾央行周五定存单到期2,807亿台币，发行金额待稍晚公布。 下周定存单总计到期1兆3,500.3亿台币，到期情况分别是周一2,843亿，周二4,869.3亿，周三1,986亿， 周四2,297亿以及周五2,297亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为501亿台币，累计超额准备2,971亿台币、加计前期1%的 超额准备为4,144亿台币。 **公债交割未紧缩市场资金** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，周五缺口虽较大，但是资金很好收，缺口很快就可以弥平。今 日虽有300亿台币的公债交割，但几乎没有紧缩的感觉。银行的月内资金仍多。 展望下周，他们表示，由于下周已相当临近月底，估计缴税的影响将会加大，观望气氛较浓；此外也要关 注外资的资金流向，其汇出力道是否加大。 〞下周的情况..我们会谨慎一点。〞一家大证券商交易员表示。 下周的宽松因子方面有公司债还本共49亿台币，分别是25日的台塑石化 30亿公司债还本，和27 日的远东新世纪19亿台币公司债还本。 今日有300亿台币的30年期公债交割、QNB Finance的11亿美元债交割。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日，短天期及一个月天期公司债 附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.31-0.32%，与上日相差不大，月内可成交 在0.30%。(完) (审校 林高丽)