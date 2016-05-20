中国汇市：人民币早盘微跌，美元掉期曲线长短端均明显下行

* 人民币早盘微跌，仍在两个半月低点附近

* 中间价小升，但仍明显低于即期

* 即期和掉期市场均有疑似干预迹象

* 美元掉期曲线长短端均明显下行

路透北京5月20日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘微跌，在两个半月低点附近徘徊；中间价则小升但仍明显低于即期。交易员指出，美元指数走强后人民币汇价偏弱，短期这一趋势料将持续；今日仍有大行结汇盘涌现，或意在控制贬值幅度。

他们并表示，离岸CNH 因有人民币空头逢高结汇，加之中资行继续买入CNH，两地价差维持在200点以内；美元/人民币掉期曲线则延续昨日走势，长短端均明显下行，或为干预迹象。

“今天掉期下的有点奇怪，一般都是长端动，现在短端也开始动了。估计央妈又在掉期市场换美元了。”一股份行交易员称。

北京时间11:44，美元/人民币一周期掉期 报12点，一个月期 报50点，一年期 报640点，较昨日分别下跌28.57%、23.08%、5.19%。

另一位股份行交易员则认为，美元第二次加息前人民币都会呈走弱趋势，而加息之后汇率的走势就要看经济基本面了。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.35，较上日升0.12%；SDR篮子指数今日亦微升0.08%至96.39。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.5452元，上日收报6.5440元，夜盘终报6.553元。今日人民币兑美元中间价 报6.551元，上日中间价为6.5531元。人民币兑美元即期成交额 为74.06亿美元，上日半日为93.43亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五在亚洲早盘守在近两个月高位，有望连续第三周周线收高，投资者意识到美国最快可能在下个月升息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.736元, 上日尾盘为6.7315元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5602元,上一交易日尾盘报6.5626元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5459；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。