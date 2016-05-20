中国汇市：人民币早盘微跌，美元掉期曲线长短端均明显下行

* 人民币早盘微跌，仍在两个半月低点附近
* 中间价小升，但仍明显低于即期
* 即期和掉期市场均有疑似干预迹象
* 美元掉期曲线长短端均明显下行
路透北京5月20日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘微跌，在两个半月低点附近徘徊；中间价则小升但仍明显低于即期。交易员指出，美元指数走强后人民币汇价偏弱，短期这一趋势料将持续；今日仍有大行结汇盘涌现，或意在控制贬值幅度。
他们并表示，离岸CNH 因有人民币空头逢高结汇，加之中资行继续买入CNH，两地价差维持在200点以内；美元/人民币掉期曲线则延续昨日走势，长短端均明显下行，或为干预迹象。
“今天掉期下的有点奇怪，一般都是长端动，现在短端也开始动了。估计央妈又在掉期市场换美元了。”一股份行交易员称。
北京时间11:44，美元/人民币一周期掉期 报12点，一个月期 报50点，一年期 报640点，较昨日分别下跌28.57%、23.08%、5.19%。
另一位股份行交易员则认为，美元第二次加息前人民币都会呈走弱趋势，而加息之后汇率的走势就要看经济基本面了。
路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.35，较上日升0.12%；SDR篮子指数今日亦微升0.08%至96.39。
北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.5452元，上日收报6.5440元，夜盘终报6.553元。今日人民币兑美元中间价 报6.551元，上日中间价为6.5531元。人民币兑美元即期成交额 为74.06亿美元，上日半日为93.43亿美元。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五在亚洲早盘守在近两个月高位，有望连续第三周周线收高，投资者意识到美国最快可能在下个月升息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.736元, 上日尾盘为6.7315元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5602元,上一交易日尾盘报6.5626元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5459；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)